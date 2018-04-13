14:54 13.04.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100191257:nastya

Националисты устроили потасовки возле памятника Ватутину – ФОТО

В столичном Мариинском парке возле памятника советскому генералу Николаю Ватутину националисты из Правого сектора и группировки С14 сорвали возложение цветы и устроили драку.

Националисты устроили потасовки возле памятника Ватутину – ФОТО

Об этом сообщает портал LB в пятницу, 13 апреля.

Отмечается, что по прибытию к памятнику народного депутата от Оппоблока Юрия Бойко вместе со своими сторонниками, между националистами и сторонниками блока завязалась драка. О пострадавших не сообщается.

Также сам памятник разрисовали красной краской. Также националисты принесли с собой плакат с надписью "Кожного ката чекає розплата".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в центре Киева неизвестные вандалы вылили красную краску с мусором на  памятник советскому военачальнику, генералу армии Николаю Ватутину. Скульптура находится в Мариинском парке в центральном районе столицы. Красной краской облит постамент памятника.


Поделиться
Читайте также:
 
Центр Киева остался без воды – ФОТО Посол Евросоюза возвратился в Россию ЮНЕСКО будет мониторить ситуацию с памятниками культуры в оккупированном Крыму Эскалация между США и Россией по Сирии неизбежна?
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив