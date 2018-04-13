Националисты устроили потасовки возле памятника Ватутину – ФОТО

Об этом сообщает портал LB в пятницу, 13 апреля.

Отмечается, что по прибытию к памятнику народного депутата от Оппоблока Юрия Бойко вместе со своими сторонниками, между националистами и сторонниками блока завязалась драка. О пострадавших не сообщается.

Также сам памятник разрисовали красной краской. Также националисты принесли с собой плакат с надписью "Кожного ката чекає розплата".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в центре Киева неизвестные вандалы вылили красную краску с мусором на памятник советскому военачальнику, генералу армии Николаю Ватутину. Скульптура находится в Мариинском парке в центральном районе столицы. Красной краской облит постамент памятника.