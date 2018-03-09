13:50 09.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве сгорели сразу четыре автобуса - ФОТО

На улице Стеценко в Киеве загорелись сразу четыре автобуса в одном из помещений автотранспортного предприятия. Об этом сообщают активисты в группе dtp.kiev.ua на Facebook.

В Киеве сгорели сразу четыре автобуса - ФОТО

Как отмечается, возгорание произошло сегодня утром около 9:00 на улице Стеценко, 20-а. Известно, что на этой территории находится АТП 27/37.

По словам очевидцев, пожар произошел в одном из автобусов, которые стояли в ангаре транспортного предприятия. В свою очередь сотрудники ГСЧС заверили, что происшествие случилось из-за халатного отношения к правилам пожарной безопасности.

"На этот раз во время инцидента никто не пострадал", - отметили спасатели.

В настоящее время все детали пожара устанавливают столичный правоохранители.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве произошел пожар в бизнес-центре "Олимпийский". Тут горело офисное помещение на 23 этаже 29-этажного здания. Уже на месте сотрудники ГосЧС установили, что очень охватил площадь в 50 квадратных метро.


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