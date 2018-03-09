В Киеве избили "свободовца" Левченко - ФОТО

При этом политика избили до потери создания. Об этом сообщил депутат Киеврады Святослав Кутняк на своей страничке в Facebook.

По его данным инцидент произошел на улице Половецкой. Тут, по его словам, депутаты вместе с общиной с половины четвертого утра противостояли "титушкам по благоустройству", чтобы защитить имущество местных жителей и не допустить незаконную застройку.

Он также добавил, что еще и вплотную несколько раз в глаза баллоном напрыскали и е Лвченко теперь подозрение на ожог, - написал он.

Напомним, в парке Шевченко, где должны состояться торжественные мероприятия к 204-й годовщине со дня рождения Тараса Шевченко при участии президента Украины Петра Порошенко, собралось несколько групп протестующих.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве сегодня во время мероприятий по случаю 204-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко прядок будут охранять более 500 правоохранителей.