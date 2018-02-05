19:31 05.02.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице откроют фан-зону Олимпиады-2018

В Киеве во время зимней Олимпиады 2018 года, которая стартует в корейском Пхёнчхане 9 февраля, будет действовать специальная фан-зона.

В столице откроют фан-зону Олимпиады-2018

Об этом сообщает Sport Arena.

Как известно, фан-зона Олимпады-2018 будет находиться в киевском телецентре.

На месте будет работать сразу несколько специальных локаций, среди которых игровая зона, выставка и лекторий. Также в фан-зоне предусмотрена и музыкальная программа. В феврале здесь состоится ряд выступлений известных украинских групп.

Кроме того, параллельно с территорией болельщиков в помещении "Карандаша" будет работать единственный в Украине музей телевидения.

Стоит добавить, что открытие фан-зоны состоится 9 февраля в 19:00 в холле Киевского телецентра. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Россию не допустили к участию в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Вместе с тем исключение будет сделано только для чистых в плане допинга спортсменов. Они могут выступить под нейтральным (олимпийским) флагом.

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