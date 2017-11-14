Владимиру Найде сообщили о подозрении

Прокуратура подозревает его совершении преступления совершенного по статье Уголовного Кодекса Украины нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения. Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, уже подготовлено ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Вместе с тем пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в своем Twitter сообщила, что прокуратура подала ходатайство в суд. Прокуроры требуют для виновника смертельной аварии содержания под стражей в качестве меры пресечения.

По словам Сарган, заседание суда состоится во вторник, 14 ноября. Сейчас Владимир Найда находится под стражей до решения суда.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, авария произошла вчера, 13 ноября 2017 года, около семи часов вечера. В результате аварии погиб пассажир одной из них. Еще один человек получил травмы. При этом, по предварительным данным за рулем был 35-летний сотруник МВД Владимир Найда.