Прокуратура объявила о подозрении задержанным в Киеве лицам со взрывчаткой в машине

Прокуратура обвинила их в незаконном хранении огнестрельного оружия. Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, сейчас задержанным лицам, которые оказались уроженцами Закарпатской области, объявлено о подозрении по статье Уголовного Кодекса Украины Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами.

В прокуратуре также подчеркнули, что была проведена экспертиза и согласно их выводам изъятые предметы идентифицированы как взрывчатое вещество, которое произведено на основе гексогена общим весом 6,5 килограммов, а также электродетонаторы, которые являются боевыми припасами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в воскресенье,12 ноября, полиция задержала автомобиль со взрывчаткой внутри. При этом взрывчатка была подготовлена ​​к использованию. Как сообщает пресс-служба столичной полиции, автомобиль был обнаружен на парковке торгового центра в Дарницком районе.