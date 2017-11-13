22:32 13.11.2017 | Киев | НовостиНовости Украины 100178956:Polishuk
Прокуратура объявила о подозрении задержанным в Киеве лицам со взрывчаткой в машине
Прокуратура города Киева в понедельник, 15 ноября, сообщила о подозрении двум лицам, которые были задержаны 12 ноября на парковке возле торгового центра в Дарницком районе Киева.
Прокуратура обвинила их в незаконном хранении огнестрельного оружия. Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, сейчас задержанным лицам, которые оказались уроженцами Закарпатской области, объявлено о подозрении по статье Уголовного Кодекса Украины Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами.
В прокуратуре также подчеркнули, что была проведена экспертиза и согласно их выводам изъятые предметы идентифицированы как взрывчатое вещество, которое произведено на основе гексогена общим весом 6,5 килограммов, а также электродетонаторы, которые являются боевыми припасами.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в воскресенье,12 ноября, полиция задержала автомобиль со взрывчаткой внутри. При этом взрывчатка была подготовлена к использованию. Как сообщает пресс-служба столичной полиции, автомобиль был обнаружен на парковке торгового центра в Дарницком районе.
В Калиновке Винницкой области, в ходе проведения работ по гуманитарному разминированию обнаружено и изъято две тыс. 734 взрывоопасных предмета. Об этом сообщает пресс-службу по чрезвычайным ситуациям в Украине.