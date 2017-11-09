Столичные станции метро "Крещатик" и "Дворец спорта" открыли для пассажиров - ФОТО

Открыт также сопряженный пересадочный узел на станцию "Майдан Незалежности". Об этом сообщает в четверг, 9 ноября, пресс-служба столичного метрополитена.

Вместе с тем в полиции рассказали, что с коротким интервалом в дежурные части территориальных управлений полиции поступило три сообщения о закладке взрывчатки. Неизвестный мужчина заявил, что станция метро "Дворец спорта", вся Святошинско-Броварская линия и палаточный городок на площади Майдан Независимости заминированы. В связи с чем были эвакуированы около 400 человек.

Сейчас на месте происшествия работает полиция, эксперты-взрывотехники и кинологи.

Все три сообщения зарегистрированы, решается вопрос об открытии уголовного производства. Полиция разыскивает заявителя.

Напомним, в Киеве "заминировали" станцию метро " Крещатик". Это было уже второе сообщение о минировании станции киевского метрополитена за вечер. До этого правоохранители получили анонимную информацию об угрозе взрыва на станции метро "Дворец спорта".

Как сообщал УРА-Информ, в начале сентября сотрудники Службы безопасности Украины задержали четырех "телефонных террористов" в разных регионах страны. Один из них "минировал" вокзал и аэропорт в Одессе, ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.