В Киеве ограничат движение транспорта на Подоле - ФОТО

Об этом сообщила пресс-служба Киевавтодора на своей странице в соцсети Facebook. В ведомстве отмечается, что из-за фрезерования асфальтобетонного покрытия движение транспорта будет приостановлено на улице Набережно-Крещатицкая на перекрестке с улицей Нижний Вал и Верхний Вал.

"Это произойдет с 08:00 до 18:00 21 октября 2017 года", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы КК, "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на столичном Набережном шоссе - авария, машины стоят в огромной пробке. Огромные пробки также образовались в одну сторону до транспортной развязки у моста Патона, в другую - до Подола.