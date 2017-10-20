09:47 20.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве ограничат движение транспорта на Подоле - ФОТО

С завтрашнего дня, 21 октября 2017 года, движение транспорта на Подоле в украинской столице будет временно ограничено в связи с проведением ремонтных работ.

В Киеве ограничат движение транспорта на Подоле - ФОТО

Об этом сообщила пресс-служба Киевавтодора на своей странице в соцсети Facebook. В ведомстве отмечается, что из-за фрезерования асфальтобетонного покрытия движение транспорта будет приостановлено на улице Набережно-Крещатицкая на перекрестке с улицей Нижний Вал и Верхний Вал. 

"Это произойдет с 08:00 до 18:00 21 октября 2017 года", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы КК, "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на столичном Набережном шоссе - авария, машины стоят в огромной пробке. Огромные пробки также образовались в одну сторону до транспортной развязки у моста Патона, в другую - до Подола.


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