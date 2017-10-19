21:33 19.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Метро на столичную Троещину будет начинаться от аэропорта "Киев", - Кубив

Четвертая ветка столичного метрополитена будет иметь длину 18 километров.

Метро на столичную Троещину будет начинаться от аэропорта

Она пройдет от аэропорта "Киев" до массива Троещина. Линия будет иметь 13 станций. Об этом в четверг, 19 октября, рассказал журналистам первый вице-премьер-министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

По его словам, строительством займутся китайские инвесторы, а стоимость проекта составит два миллиарда долларов. При этом 85% из них будет обеспечивать китайская сторона, 15% проекта будут финансировать за счет столичных сластей, - пояснил Кубив, добавив, что после этого из аэропорта "Киев" можно будет добраться метрополитеном почти в любую точку города.

В ближайшее время, по словам Кубива, заработает рабочая группа из представителей китайской компании, Министерства экономики и Киевского метрополитена, которые составят текст окончательного соглашения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, метро на Виноградарь обойдется в 11 миллиардов гривен. К концу 2019 года в Киеве откроют все новые станции метро на Виноградарь.


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