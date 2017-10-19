Метро на столичную Троещину будет начинаться от аэропорта "Киев", - Кубив

Она пройдет от аэропорта "Киев" до массива Троещина. Линия будет иметь 13 станций. Об этом в четверг, 19 октября, рассказал журналистам первый вице-премьер-министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

По его словам, строительством займутся китайские инвесторы, а стоимость проекта составит два миллиарда долларов. При этом 85% из них будет обеспечивать китайская сторона, 15% проекта будут финансировать за счет столичных сластей, - пояснил Кубив, добавив, что после этого из аэропорта "Киев" можно будет добраться метрополитеном почти в любую точку города.

В ближайшее время, по словам Кубива, заработает рабочая группа из представителей китайской компании, Министерства экономики и Киевского метрополитена, которые составят текст окончательного соглашения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, метро на Виноградарь обойдется в 11 миллиардов гривен. К концу 2019 года в Киеве откроют все новые станции метро на Виноградарь.