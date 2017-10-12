11:37 12.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В детском саду в Киеве произошло массовое отравление

По меньшей мере одиннадцать детей отравились в детском саду в Голосеевском районе столицы, вследствие чего восемь из них были госпитализированы в больницу.

В детском саду в Киеве произошло массовое отравление

Об этом сообщила в среду пресс-служба управления Госпотребслужбы в украинской столице.

Согласно словам руководителя столичной Госпродуктпотребслужбы Олега Рубана, все заболевшие ходят в один детский садик №131. Кроме того, от всех поступали одинаковые жалобы – рвота, температура, диарея. При этом результаты анализов показали, что у шести из них – сальмонеллез.

"По предварительным данным инфицирование произошло контактно-бытовым путем, от возможного носителя данного заболевания", - добавил он.

На данный момент в детском саду проводится проверка. Врачи отметили, что уже обследованы свыше 70 человек, которые контактировали с детьми. Так, у одного из воспитателей и четырех детей обнаружили сальмонеллез.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Хмельницкой области произошло массовое отравление детей, госпитализированы девять школьников. По словам медиков,  из села Скипче Городокского района в местную больницу госпитализировали девять школьников с предварительным диагнозом – гастроэнтероколит.


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