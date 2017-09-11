В ГосЧС подтвердили задымление в киевском метро - ФОТО

По состоянию на девять часов вечера понедельника, 11 сентября, закрытые станции метро в Киеве все еще не работают.
Спасатели продолжают работать над устранением задымления между станциями "Контрактовая площадь" и "Тараса Шевченко". Об этом рассказала журналистам глава пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага.
По ее словам, на данный момент закрыты три станции на вход и на выход: "Контрактовая площадь", "Тараса шевченко" и "Почтовая". Информации о пострадавших пока не поступало, - заверила Водолага.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в Киевском метрополитене на синей ветке было приостановлено движение поездов. Задымление обнаружено между станциями "Контрактовая площадь" и "Тараса Шевченко".