11:33 16.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Столичная власть намерена повысить тарифы на содержание домов и придомовых территорий - ФОТО

Киевская городская государственная администрация намерена увеличила тариф на услуги по содержанию многоквартирных домов и придомовых территорий.

Столичная власть намерена повысить тарифы на содержание домов и придомовых территорий - ФОТО

Тарифы поднимаются практически вдвое с трех гривен до 6,43 гривны за один квадратный метр. Как сказано в распоряжение КГГА, опубликованном на сайте администрации, такое решение было принято по просьбе исполнителей соответствующих услуг.

Они предоставили соответствующие расчетные материалы по новым тарифам. При этом в пояснительной записке к документу сказано, что новые тарифы предусмотрены для 8327 домов столицы, обслуживаемых десятью субъектами хозяйствования коммунальной собственности. Распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, в настоящее время средняя цена за обслуживание одного квадратного метра составляет от трех до пяти гривен в зависимости от управляющей компании.

Как сообщал УРА-Информ, коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" с 15 июля повышает проезд в метро до пяти гривен за разовую поездку.


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