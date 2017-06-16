Столичная власть намерена повысить тарифы на содержание домов и придомовых территорий - ФОТО

Тарифы поднимаются практически вдвое с трех гривен до 6,43 гривны за один квадратный метр. Как сказано в распоряжение КГГА, опубликованном на сайте администрации, такое решение было принято по просьбе исполнителей соответствующих услуг.

Они предоставили соответствующие расчетные материалы по новым тарифам. При этом в пояснительной записке к документу сказано, что новые тарифы предусмотрены для 8327 домов столицы, обслуживаемых десятью субъектами хозяйствования коммунальной собственности. Распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, в настоящее время средняя цена за обслуживание одного квадратного метра составляет от трех до пяти гривен в зависимости от управляющей компании.

Как сообщал УРА-Информ, коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" с 15 июля повышает проезд в метро до пяти гривен за разовую поездку.