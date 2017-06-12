В Киеве неизвестные ограбили дом, связав детей скотчем

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

В сообщении говорится, что злоумышленники вынесли из дому сейф.

Не смотря на то, что детей связали, они отделались испугом и больше никто не пострадал.

Также сообщается, что на месте происшествия к правоохранителям обратилась 45-летняя хозяйка дома. Она рассказала, что во время ограбления находилась с мужем на веранде, в доме были их сыновья. Примерно в 23:00 прибежали дети и рассказали, что в дом зашли четверо злоумышленников в камуфляжной форме и балаклавах, связали их скотчем, вырвали из шкафа на третьем этаже сейф и скрылись.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Ранее УРА-Информ сообщал, что во Львове неизвестные ограбили ювелирный магазин.