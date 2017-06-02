18:48 02.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На съезде с Южного моста ограничат движение

Начиная с шестого июня и по 15-е июля по причине ремонта, который запланирован на эстакадном съезде с Южного моста здесь должны ограничить движение транспорта.

На съезде с Южного моста ограничат движение

Так, передвижение авто будет вскоре ограничено с проспекта Бажана на Столичное шоссе – ограничения будут частичными. Эти данные распространили в пресс-службе КГГА сегодня – второго июня. Начиная с шестого июня и по 15-е июля из-за ремонтирования деформационных швов на эстакаде около Южного моста в сторону Бажана ограничат передвижение.

В "Киевавтодоре" в связи с этим уже принесли свои извинения за доставляемые неудобства.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в мае на Красноткацкой также ограничивали передвижение авто.


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