Некоторым киевлянам отключат горячую воду

По указанной причине на некоторое время будет перекрыто горячее водоснабжение. Так, а некоторое время потребители Печерска, Голосеево и некоторых других городских районов лишатся возможности пользоваться горячей водой. Такое сообщение поступило от Киевэнерго.

Таким образом, начиная с сегодняшнего дня испытывают оборудование на ТЭЦ-5 города. И по шестое июня прекратят подавать горячую воду в Голосеево – ждя 470-ти домов, семи больниц, а также десятков школ и детсадов. Кроме того, горячей воды не будет на Печерске – для 150-ти домов и нескольких школ и десятков ведомств.

Как сообщал УРА-Информ, в начале года в нашей страны повысили тарифы на водоснабжение.