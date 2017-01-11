В Киеве неизвестный застрелил мужчину

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Как отмечается, в дежурную часть Главного управления столичной полиции поступило сообщение о выстрелах у дома на бульваре Русановском.

"На месте происшествия правоохранители установили со слов свидетеля, что на улице у подъезда находились двое мужчин. Один из них держал в руке пистолет, совершил пять выстрелов и побежал, другой - упал на спину", - говорится в сообщении.

Кроме того, раненого - 40-летнего местного жителя с огнестрельным ранением головы, груди и плеча "скорая" доставила в медицинское учреждение, где проводили ему реанимационные мероприятия. Однако, несмотря на усилия врачей, утром пострадавший скончался.

В свою очередь, злоумышленник с места происшествия скрылся в неизвестном направлении.

Также на месте происшествия правоохранители изъяли пять гильз патронов калибра 9 мм, две пули, автомобиль "Volkswagen Passat", связку ключей от машины и квартиры.

Следственным отделом Днепровского управления полиции сведения внесены в ЕРДР по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. На данный момент правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий для выяснения причин и обстоятельств происшествия, установление личности злоумышленника и его задержания.

Как сообщал ранее "Ура-Информ", в Коростышевском районе Житомирской области внук нанес смертельные травмы своей бабушки.