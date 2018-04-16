13:58 16.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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ОгоЯкіЛюди: презентация клипа "Танец жизни", "100 успешных украинок" и интервью с группой "PUPO"

В Киеве прошла презентация клипа на песню Сергея Костецкого "Танец жизни".

ОгоЯкіЛюди: презентация клипа

Чем в этот раз удивит автор произведения, кто написал песню для исполнителя, намерен ли он попробовать стать композитором и как можно совместить многогранность с личной жизнью, об этом расскажет эксклюзивно для ОгоЯкіЛюди Сергей Костецкий-певец, хореограф.

Издание Ukrainian people презентовал рейтинг "100 самых успешных украинок". Кто эти украинки, какова история создания рейтинга, какой должна быть успешная украинская женщина.


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