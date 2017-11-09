Украинский рынок недвижимости перегрет и на грани обвала - ВИДЕО

А вот жильё за рубежом, украинцы покупают гораздо более охотно. Одна из наиболее распространенных причин этих приобретений — стремление обезопасить свои сбережения.

Гость студии – Денис Свистухин, адвокат, член Британского Королевского Института Арбитров, бизнес-консультант. С ним мы поговорим о том, насколько выгоден такой способ инвестирования, как и где зарабатывать в следующем году и каковы ближайшие экономические перспективы в Украине и в мире.