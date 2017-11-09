11:15 09.11.2017 | Акцент | Новости     Новости Украины
100178572:labazovych

Украинский рынок недвижимости перегрет и на грани обвала - ВИДЕО

По утверждению профильных экспертов, украинский рынок недвижимости перегрет и на грани обвала. Предложение значительно превышает спрос, а активность покупателей остаётся крайне низкой.

Украинский рынок недвижимости перегрет и на грани обвала - ВИДЕО

А вот жильё за рубежом, украинцы покупают гораздо более охотно. Одна из наиболее распространенных причин этих приобретений — стремление обезопасить свои сбережения.

Гость студии – Денис Свистухин, адвокат, член Британского Королевского Института Арбитров, бизнес-консультант. С ним мы поговорим о том, насколько выгоден такой способ инвестирования, как и где зарабатывать в следующем году и каковы ближайшие экономические перспективы в Украине и в мире.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив