11:15 09.11.2017 | Акцент | НовостиНовости Украины 100178572:labazovych
Украинский рынок недвижимости перегрет и на грани обвала - ВИДЕО
По утверждению профильных экспертов, украинский рынок недвижимости перегрет и на грани обвала. Предложение значительно превышает спрос, а активность покупателей остаётся крайне низкой.
А вот жильё за рубежом, украинцы покупают гораздо более охотно. Одна из наиболее распространенных причин этих приобретений — стремление обезопасить свои сбережения.
Гость студии – Денис Свистухин, адвокат, член Британского Королевского Института Арбитров, бизнес-консультант. С ним мы поговорим о том, насколько выгоден такой способ инвестирования, как и где зарабатывать в следующем году и каковы ближайшие экономические перспективы в Украине и в мире.