Здоровье

Пандемия COVID: статистика в Украине и мире

Как только началась пандемия в мире выявлено более 221 миллиона случая заражения коронавирусом, 4,5миллиона из которых были летальными.

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Об этой информации сообщил Korrespondent.NET  , передает «УРА Информ».

Что касается Украины приводятся следующие цифры: подтверждённых случаев-2 297 534 человека, с летальным исходом-53 983 человека, выздоровело -2 212720 человек.

В Украине за прошлые сутки были выявлены 1379 новых случаев заражения  коронавирусом, сообщается в Министерстве Здравоохранения Украины.Среди тех кто папал в статитстику-102 детей и 28 медицинских работников.

Пришлось госпитализировать -899 человек, побороли инфекцию-407 человек, умерли-17 человек.

Пятого сентября больше всего выявили подтверждённых случаев в Харьковской (144), Днепропетровской(132), Чернивицкой (124) и Одесской (90) областях, а также в Киеве (141).

Четвёртого сентября в мире зарегистрировано 477 575 новых заряжений коронавирусом. Исходя из этих данных Украина занимает 31 место в мировом рейтинге по распространению ковида. А также среди европейских стран мы на 8 месте.

Напоминаем, В Киеве планируют вводить локдаун уже с 15 сентября

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