Общество

Перед Минздравом поставили задачу не допустить нового локдауна: ждем новую волну

На осень прогнозируют новую волну

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В последнее время в Украине фиксируется рекордно низкие показатели заболеваемости на коронавирусную инфекции за последние несколько месяцев. Однако многие уверены, что уже осенью в Украине будет новая волна, ведь ситуация, например, в России ухудшается и там наоборот фиксируются рекордные показатели с начала пандемии.

Министру здравоохранения Виктору Ляшко была поставлена задача Офисом Президента полностью подготовится к осеней вспышке коронавирусной инфекции. Именно на эту пору года ориентируются украинские чиновники, лето страна должна пройти гладко, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

Источник отмечает, что стоит задача не допустить очередного полного локдауна по всей страны.

«Первоочередная задача, вакцинировать как можно больше населения, главная проблема, недоверие населения к вакцинам, а также крайне слабая доступность населения к выбору вакцин против коронавируса», — пишет паблик.

Напомним, что за предыдущие сутки в Украине зафиксировали 835 новых случаев заражения пневмонией нового типа COVID-19.

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