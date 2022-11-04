Технологии

Лучшее время для тренировок ради похудения: ученые сказали, когда нужно упражняться

Ирина

Правильное питание, занятия спортом и физическая активность – залог красивого и здорового тела. Однако ученые установили, что физическая активность в определенное время значительно увеличивает успех в сложном процессе похудения и предотвращает возникновение диабета 2 типа.

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Об этой информации сообщили в Daily Mail, передает «УРА-Информ».

В новом исследовании исследователи из Медицинского центра Лейденского университета в Нидерландах сосредоточились на поиске идеального времени для занятий спортом. В рамках исследования было обследовано около 7000 человек в возрасте от 45 до 65 лет. Большинство из них имели индекс массы тела 27 или выше, что означает избыточный вес или ожирение.

Специфика эксперимента

Все участники исследования прошли медицинский осмотр, анализы крови для определения уровней глюкозы и инсулина после еды и после еды, вопросы образа жизни и содержание жира в печени с помощью МРТ.

Около тысячи человек получили специальные составные акселерометры для ношения в течение четырех дней. В конечном итоге исследователи отобрали 775 человек с полным набором данных.

Вывод

Исследования показывают, что физическая активность от умеренной до высокой снижает жировой гепатоз и резистентность к инсулину. При этом исследователи заметили интересную деталь: послеобеденные упражнения с полудня до полуночи снижали резистентность к инсулину на 18-25%. Не было никакой разницы между утренней зарядкой и обычной повседневной активностью.

Исследователи считают, что тренировки с полудня до полуночи лучше подходят для людей, которые хотят контролировать свой вес, похудеть, а также снизить риск развития диабета 2 типа.

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