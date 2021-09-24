Технологии

Android Auto — грядет много хороших изменений

Самая главная новинка — это полностью обновленный и полностью настраиваемый стартовый экран

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Согласно последней записи, опубликованной в официальном блоге Google, популярный автомобильный интерфейс скоро изменится. Несомненно, это хорошая новость для всех водителей.

Технологический гигант долгое время работал над улучшением своего автомобильного интерфейса. Грядущие изменения могут приблизить Android Auto к современным мультимедийным системам, пишет УРА-Информ.

Самая главная новинка — это полностью обновленный и полностью настраиваемый стартовый экран. Отныне он будет отображать всю наиболее важную информацию в одном окне с указанием песни, которую мы слушаем, с соответствующими новостями и рекомендациями по подкастам. Пользователи также смогут установить, какое приложение должно запускаться первым, непосредственно со всей системой.

Android Auto также обеспечит долгожданную поддержку двух SIM-карт. Благодаря этому решению мы можем легко переключаться между личным и деловым профилями, что упростит поиск контактов во время вождения.

Но это не все. Google также хочет представить развлекательные элементы, известные по электромобилям Tesla. Речь идет о возможности играть в игры на экране навигации, когда автомобиль припаркован.

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