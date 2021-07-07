Технологии

Google Chrome получит интересную функцию: чего ожидать

Компания работает над улучшением браузера

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Случайное нажатие на «X» и закрытие нужной вкладки в браузере — кто не знает этой проблемы, тот недостаточно серфит в сети. Google знает об этой досадной проблеме и готовит интересное решение.

Журналисты сайта Androidpolice обнаружили в коде следующей версии Chrome то, что Google работает над решением для ускорения загрузки страницы, если вкладка закрыта, пишет УРА-Информ со ссылкой на Interia.

До сих пор, когда пользователь закрывал браузер и хотил уменьшить количество вкладок, страницы должны сначала были перезагрузиться. Между тем, новинка сделает ненужной перезагрузку — если пользователь достаточно быстро восстановит вкладку (авторы информации говорят о 15 секундах). Как это будет возможно? Браузер восстановит страницу благодаря кешу — он не будет очищаться в течение нескольких секунд после закрытия вкладки.

Звучит как упрощение, но, как справедливо отмечает Androidpolice, такая операция может повлиять на скорость всей системы. Если Google решит внедрить новинку, ее обязательно можно будет деактивировать или потребуется активация.

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