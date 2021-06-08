Технологии

Google оштрафовали на 220 миллионов евро

Штраф наложили во Франции

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Французский антимонопольный орган заявил, что оштрафовал Google на 220 миллионов евро за поддержку своих собственных рекламных услуг в Интернете.

Google «не оспаривал факты», и штраф был наложен в рамках процедуры урегулирования спора с американским гигантом, говорится в заявлении антимонопольного ведомства, пишет УРА-Информ.

«Власть отметила, что Google предоставил преференциальный режим своим проприетарным технологиям, предлагаемым под брендом Google Ad Manager», — говорится в заявлении.

Помимо финансовых санкций, Google обещал решить проблемы, выявленные в расследовании французского антимонопольного органа.

В понедельник Google заявила, что протестирует изменения в своих широко используемых сервисах онлайн-рекламы в ближайшие месяцы после решения правительства Франции. Компания также заявила, что планирует внедрить эти изменения «в более широком масштабе, в том числе в глобальном масштабе».

«Это прорывное решение», потому что «это первое в мире решение, в котором исследуются сложные алгоритмические процессы продаж, которые заставляют работать онлайн + отображение + реклама (например, отображаемая в виде рекламных баннеров на веб-сайтах или всплывающих окон windows — PAP) », — подчеркнула на пресс-конференции президент офиса Изабель де Сильва.

Ранее мы сообщали, что карты Google с обновлениями Android и Android Auto.

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