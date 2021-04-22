Microsoft обновляет свой магазин приложений: что известно

Все может произойти еще в том году

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Как сообщает Windows Central, технологический гигант может работать над новой версией магазина, реализованной для Windows 10.

По слухам и утечкам, новый магазин будет переработан и адаптирован к грядущему обновлению Sun Valley. Это означает более четкую анимацию, обновленный макет или улучшенный интерфейс на основе WinUI, пишет УРА-Информ.

Но это не все. Основными изменениями будут новые функции, предназначенные специально для разработчиков. Среди них были бы, среди прочего, опция, которая упрощает форматирование программного обеспечения в формате MSIX.

Любые обновления и поддержка приложений могут дополнительно осуществляться через собственные сети доставки контента. Функции будут особенно полезны для приложений, которые обновляются автоматически.

Эти шаги должны превратить магазин в более открытую платформу и сделать его более удобным для разработчиков.

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