Технологии

Microsoft обновляет свой магазин приложений: что известно

Все может произойти еще в том году

Время чтения: 42 Секунд

Как сообщает Windows Central, технологический гигант может работать над новой версией магазина, реализованной для Windows 10.

По слухам и утечкам, новый магазин будет переработан и адаптирован к грядущему обновлению Sun Valley. Это означает более четкую анимацию, обновленный макет или улучшенный интерфейс на основе WinUI, пишет УРА-Информ.

Но это не все. Основными изменениями будут новые функции, предназначенные специально для разработчиков. Среди них были бы, среди прочего, опция, которая упрощает форматирование программного обеспечения в формате MSIX.

Любые обновления и поддержка приложений могут дополнительно осуществляться через собственные сети доставки контента. Функции будут особенно полезны для приложений, которые обновляются автоматически.

Эти шаги должны превратить магазин в более открытую платформу и сделать его более удобным для разработчиков.

Обновленный Microsoft Store может дебютировать во время сборки 2021 года.

Ранее мы сообщали, что Microsoft может купить Discord. Речь идет о сделке на сумму 10 миллиардов долларов.

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