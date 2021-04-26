Карты Google с обновлениями Android и Android Auto

Американский бренд продолжает обновлять свои продукты

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Карты Google получили ряд обновлений в апреле 2021 года. Они привносят много новизны в программное обеспечение.

В настоящее время Google работает над улучшением Google Maps по всем направлениям, включая те, которые напрямую нацелены на водителей. Американская компания недавно обновила Android Auto и превратила Карты в настоящий автомобильный режим. В этом случае доступ к телефонным звонкам, сообщениям и музыкальным приложениям можно получить из приложения, в то время как пользовательский интерфейс остается упрощенным и легко доступным. Режим вождения, доступный только для устройств Android, недавно был расширен на несколько новых регионов, пишет УРА-Информ.

Google также разработал новую модель прогнозирования маршрута и навигации — в данный момент, однако, она проходит тестирование и должна быть реализована в стабильной версии приложения в ближайшие недели. Google сосредоточится на поиске альтернативы экологически чистому транспорту в Картах, чтобы уменьшить углеродный след пользователя.

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