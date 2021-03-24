НАСА завоевывает Марс: туда полетит вертолет

Первый «аэропорт» на Марсе уже обозначен

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НАСА объявило, что вертолет впервые пролетит над Марсом в начале апреля. Полет планировался годами, теперь известны планы новаторской космической операции.

НАСА полностью завоевывает Марс. Недавно здесь приземлился марсоход Perseverance, и скоро над Красной планетой будет летать вертолет. Это будет серьезным испытанием для космического агентства. Ожидаемая дата полета — 8 апреля, хотя ученые подчеркивают, что в зависимости от преобладающих условий дата может измениться, пишет УРА-Информ.

Первый «аэропорт» на Марсе уже обозначен. Вертолет под названием Ingenuity должен взлетать и летать возле места, где приземлился марсоход Perseverance. Оказалось, что эти участки достаточно ровные, чтобы оборудование могло успешно приземлиться на них после полета.

Место запуска будет названо в честь Якоба ван Зила, ветерана НАСА, который умер в прошлом году вскоре после того, как Персеверанс покинул Землю. Он был важным человеком для агентства и занимался исследованием вертолетного проекта Ingenuity.

Марсоход Perseverance должен наблюдать за частью полета вертолета Ingenuity, ведь он был на нем размещен. Сможет ли он пройти весь свой маршрут? НАСА предупреждает, что это не совсем точно. Первый испытательный полет будет недолгим.

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