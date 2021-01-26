НАСА ищет новые технологии производства продуктов питания

Победитель получит полмиллиона долларов

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НАСА ищет инновационные технологии для обеспечения космонавтов пищей за пределами Земли. Команда, которая разработает соответствующую систему, может выиграть приз в размере 500 000 долларов.

Обычный день на борту Международной космической станции (МКС) тяжелый, потому что есть в космосе нелегко. К счастью, у НАСА есть продовольственные системы, и благодаря регулярным космическим полетам она поставляет еду с Земли, пишет УРА-Информ со ссылкой на Interia.

В связи с планами пилотируемой миссии на Марс становится все более важным находить свежие идеи для развития устойчивых продовольственных систем. Deep Space Food Challenge — это конкурс НАСА, который ищет проекты со всего мира, ориентированные на новые технологии производства продуктов питания для долгосрочных космических миссий.

НАСА и Канадское космическое агентство координируют усилия, чтобы сделать этот вызов реальностью. Поскольку астронавты не могут брать с собой на космический корабль всю еду, в которой они нуждаются, НАСА заявляет, что человечество должно изобрести системы производства продуктов питания, которые можно будет использовать в космосе.

Совершенный дизайн потребует минимальных ресурсов и приведет к минимальному количеству отходов, обеспечивая при этом безопасную, питательную и вкусную еду для космонавтов на борту. Разработанные решения также могут быть полезны для Земли.

За первое место в конкурсе будет разыгрываться призовой фонд до 500 000 долларов.

Ранее мы сообщали, что в НАСА готовы запускать астронавтов на орбиту с помощью Falcon 9.