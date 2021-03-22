Технологии

Windows 10X: стала известна новая дата ОС

Windows 10X будет работать только с процессорами Intel и всеми партнерами Microsoft.

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Новая система Microsoft, подготовленная специально для устройств с двумя экранами, может появиться во второй половине этого года.

Windows 10X — это новая версия Windows 10, которая была разработана для компьютеров с двумя экранами. Программное обеспечение было построено на основе обновленной версии популярной в настоящее время системы, благодаря которой оно сохраняет все наиболее важные функции, расширяя при этом отдельные элементы, особенно для новейших устройств. Это означает, что, несмотря на современные технологии, Windows 10X сохранит полную поддержку старых приложений, пишет УРА-Информ.

Прошлогодние утечки о премьере долгожданной системы указывают на начало 2021 года. Однако, согласно последней информации, опубликованной в Windows Central, официальная презентация может быть отложена. Причина — дополнительные улучшения и исправления.

Интересно, что согласно порталу ZDNet, Windows 10X будет работать только с процессорами Intel и всеми партнерами Microsoft. Вполне возможно, что в будущем все программное обеспечение также получит поддержку чипов ARM.

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