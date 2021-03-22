Технологии

Starlink поставил рекорд по скорости интернета

Предоставление услуг по доступу в интернет компания SpaceX планировала в 2020 году

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Инновационный проект изобретателя Илона Маска Starlink, все еще находится в стадии тестирования, однако, он уже может работать на высокой скорости, издержки также стали значительно меньше. При этом, бета-тестировщики Starlink зафиксировали новый рекорд максимальной скорости загрузки — 400 Мбит / с. Об этом пишет УРА-Информ.

Известно, что рекорд был поставлен в Канаде.

Спутники SpaceX, как отмечают в компании, работают на существенно более низких высотах на низкой околоземной орбите. Также они оснащены передовыми технологиями.

Стоит отметить, что предоставление услуг по доступу в интернет компания SpaceX планировала в 2020 году в Соединенных Штатах Америки и Канаде, а уже в 2021-м году — во всем мире. Известно, что затраты на проект компания Илона Маска оценивает в 10 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что SpaceX планирует сделать следующий большой шаг к Марсу. Илон Маск хочет, чтобы космический корабль Starship вышел на орбиту в июле 2021 года.

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