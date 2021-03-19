Технологии

Илон Маск хочет отправить Starship на орбиту в 2021 году

Это часть грандиозных планов строительства звездолета, разработка которого начала ускоряться.

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SpaceX планирует сделать следующий большой шаг к Марсу. Илон Маск хочет, чтобы космический корабль Starship вышел на орбиту в июле 2021 года.

Ожидается, что космический корабль Starship с тремя двигателями Raptor выйдет на орбиту к июлю 2021 года, сообщил Илон Маск. Полет в полной конфигурации станет первой попыткой отправить на орбиту полнофункциональный прототип. SpaceX хочет, чтобы вся ситуация произошла не позднее конца июля 2021 года. Это часть грандиозных планов строительства звездолета, разработка которого начала ускоряться. SpaceX добавила в команду новых инженеров, работающих над кораблем, пишет УРА-Информ.

Однако Илон Маск известен тем, что его обещания часто не соответствуют действительности, а сами проекты откладываются — и это может быть так на этот раз. Если все пойдет хорошо, испытания прототипа звездолета пройдут в соответствии с графиком. SpaceX придется завершить полевые испытания, чтобы корабль не взорвался. Только тогда компания Илона Маска сможет отправить свой корабль на орбиту.

Ранее мы сообщали, что ракета SpaceX Илона Маска взорвалась сразу после приземления.

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