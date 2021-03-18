Не только биткоины: инвесторы рекомендуют еще пять криптовалют

В мире появляются все новые и новые криптовалюты

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Крупнейшая компания в индустрии инвестиций в биткоины утверждает, что также стоит инвестировать в новые криптовалюты. Компания Grayscale Investments LLC назвала пять новых возможных паевых инвестиционных фондов.

Три новых фонда предлагают инвестиции в отдельные криптовалюты Chainlink, Filecoin и Livepeer. Четвертый, в свою очередь, является базовым токеном Attetion, основанным на сети блокчейнов Ethereum, а пятый фонд позволит вам инвестировать деньги в валюты Decentraland, пишет УРА-Информ со ссылкой на BDC.

«В любой момент мы можем добавить еще 30 или, может быть, 40 продуктов в наш список по сбору средств, которые мы хотели бы продавать», — говорит Майкл Зонненшейн, генеральный директор Grayscale. Он отмечает, что в настоящее время они являются первым гигантом доверия криптовалюты. Компания добилась больших успехов благодаря инвестициям с 2019 года.

В то время они заплатили около 3000 долларов за 1 BTC, а за год его стоимость выросла даже в четыре раза. В 2021 году биткоин будет стоить почти в 20 раз больше. Следовательно, инвесторы часто хвастаются тем, что своим успехом они обязаны «тщательному процессу оценки».

Ранее мы сообщали, что Майами хочет ввести биткоин в качестве официальной формы оплаты.