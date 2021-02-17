Майами хочет ввести биткоин в качестве официальной формы оплаты

Предложение уже вызывает много споров

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Фрэнсис Суарес, мэр американского города Флорида, хочет превратить Майами в технологический центр, напоминающий Кремниевую долину. Он хочет сделать популярную криптовалюту официальной формой оплаты.

В этот четверг специальная комиссия города соберется, чтобы рассмотреть запрос мэра на оригинальную идею. По словам источников, это касается разведки и выбора поставщика технологий, который позволил бы людям, работающим в городе Майами, получать часть своей зарплаты в виде биткойнов. Ожидается, что тот же провайдер позволит жителям Майами оплачивать городские сборы и даже налоги в виртуальной валюте, пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Предложение уже вызывает много споров. По мнению специалистов, стоимость биткойнов слишком непостоянна, чтобы служить основой официальной валюты. Комиссары также выразили обеспокоенность по поводу связи между виртуальными деньгами и киберпреступностью.

Однако Суарес неумолим и требует осторожности. Он говорит, что для Майами важно принимать криптовалюты, ссылаясь на их растущую популярность как среди инвесторов, так и среди деловых кругов. В своем обращении он также цитирует Tesla, которая недавно купила биткоинов на 1,5 миллиарда долларов, а также планирует принимать виртуальную валюту в качестве формы оплаты.