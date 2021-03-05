Начато расследование против Apple: в чем уличили корпорацию

Ряду компаний был причинен реальный финансовый ущерб

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Управление по защите конкуренции и рынкам (CMA) Великобритании открыло антимонопольное расследование против всемирно известно корпорации Apple. Об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства, передает УРА-Информ.

Британский регулятор уверен, что запрет на использование покупателями сторонних платежных систем в приложениях для App Store может ограничивать конкуренцию на рынке.

Также глава CMA Андреа Косчелли подчеркнула, что ряду компаний был причинен реальный финансовый ущерб.

«Жалобы на то, что Apple использует свое положение на рынке для установления несправедливых условий или может ограничивать конкуренцию и выбор, что может привести к потерям клиентов при покупке и использовании приложений, требуют тщательного изучения», — заявила она.

В ответ на это в корпорации заявили, что ее условия абсолютно справедливые и равны для всех. В компании добавили, что готовы сотрудничать с CMA.

Ранее сообщалось, что в конце 2020 года инженер Манфред Харрер, который курирует проект Cayenne в компании Porsche, был нанят в команду Apple.