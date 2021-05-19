Технологии

Карты Google — грядут большие перемены

Об нововведениях сообщили во время конференции

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В ближайшие месяцы Карты Google получат несколько действительно интересных функций, которые не только помогут вам избегать загруженных дорог и мест, но и позволят вам лучше планировать свои поездки в зависимости от конкретного вида транспорта.

Во время конференции Google I / O Keynote в этом году технологический гигант объявил о предстоящем крупном обновлении своего картографического приложения. Помимо общих улучшений, он принесет дополнительные функции, предназначенные как для пешеходов, так и для автомобилистов, пишет УРА-Информ.

Одной из самых интересных станет новая система, благодаря которой водителям не придется резко тормозить во время неожиданного движения. Эта функция будет работать путем объединения алгоритмов машинного обучения с навигационной информацией. Когда водитель указывает на точку прибытия, программное обеспечение автоматически рассчитывает лучший маршрут с учетом дополнительных факторов, таких как количество полос и прямой маршрут.

Пешеходы найдут более подробные карты улиц с указанием ширины дороги в масштабе, а также тротуаров, пешеходных переходов, городских троп и пешеходных островов. Карты Google также покажут места, подходящие для инвалидных колясок или детских колясок.

Ранее мы сообщали об изменениях в Google Фото.

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