Технологии

Путешествовать в космос на воздушном шаре — идея испанской компании (ВИДЕО)

На данный момент точно неизвестно, когда взлетит вся конструкция

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Испанская компания Zero 2 Infinity предложит туристам путешествия в космос в комфортной небольшой капсуле Bloon. Все это выглядит как воздушный шар.

До четырех пассажиров смогут увидеть Землю сверху в специальном туре, организованном Zero 2 Infinity. Капсула Bloon Zero 2 должна подняться с одной из стартовых площадок компании, скорее всего, из Испании. Конструкция заполнена гелием и будет парить в воздухе. Цена? Около 130 000 долларов за один билет, пишет УРА-Информ со ссылкой на Science Times.

На борту воздушного шара будут два пилота, которые будут управлять всей системой. Путешествие начнется, когда капсула отсоединится от воздушного шара и освободит парашют, что позволит совершить часовое путешествие обратно к Земле. В зависимости от погодных условий капсула должна приземлиться на расстоянии не более 300 километров от места запуска.

На данный момент точно неизвестно, когда взлетит вся конструкция. Точное время и дата не разглашаются.

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