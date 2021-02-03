Технологии

Apple планирует выпустить свой электромобиль: в компании наняли инженера из Porsche

Apple и ранее нанимала работников из автомобильной индустрии

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В конце 2020 года инженер Манфред Харрер, который курирует проект Cayenne в компании Porsche, был нанят в команду Apple. Об этом пишет УРА-Информ.

Стоит отметить, что инженер являлся одним из лучших работников Volkswagen Group. Харрер покинул немецкий концерн, не уведомив своих коллег о том, что планирует делать дальше.

Журналисты во всем мире предполагают, что речь идет о разработке первого электромобиля для компании Apple.

Стоит отметить, что Харрер проработал в Volkswagen Group 13 лет. Если корпорацию Apple заинтересовала его кандидатура на пост инженера, может говорить лишь о том, что компания стремиться продолжить работу над проектом iCar .

Ранее сообщалось, что 2 февраля 2021 года модель корабля Starship SN9 совершила полет на расстояние 10 км. Полет закончился взрывом при попытке приземления.

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