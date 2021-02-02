Как в Звездных войнах: ВМС Германии будут использовать лазерное оружие

Новое вооружение установят на военно-морской фрегат Sachsen

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Rheinmetall и MBDA Deutschland получили задание построить и испытать систему высокоэнергетического лазерного оружия для ВМС Германии.

Новый лазер должен пройти испытания в 2022 году. Консорциум под названием ARGE получил контракт на миллионы евро — и все это с Берлинским управлением военных закупок, информационных технологий и сервисной поддержки. Работа над высокопроизводительным лазером будет вестись до конца 2021 года — первые испытания запланированы на 2022 год. Вся конструкция будет на борту военно-морского фрегата Sachsen, пишет УРА-Информ со ссылкой на Interia.

Работа над новым лазером будет строиться на равных принципах. Rheinmetall будет отвечать за систему лазерного оружия, систему наведения луча, охлаждение и интеграцию системы вооружения с нынешним демонстратором лазерного источника. MBDA, в свою очередь, сосредоточится на пульте оператора с технологией слежения и интеграции системы управления и контроля. В настоящее время подробностей о том, где была разработана вся система, не разглашается.

Как только демонстратор будет установлен, высокоэнергетический лазер будет использоваться для тестирования других аспектов системы лазерного оружия — матрицы датчиков и системы управления боем.

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