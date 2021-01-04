Технологии

Google может столкнуться с крупным судебным иском

В настоящее время технологический гигант сталкивается с юридическими проблемами

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По крайней мере три штата в США — Юта, Северная Каролина и Нью-Йорк — могут подать антимонопольный иск против Google и Play Store.

В настоящее время технологический гигант сталкивается с юридическими проблемами, касающимися исключительности на рынке онлайн-поиска или злоупотребления доминирующим положением на рынке. Ко всему этому добавляется проблема снижения цен в магазине Google Play.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на СМИ США.

По крайней мере три штата США, включая Юту, Северную Каролину и Нью-Йорк, хотят подать иски по этому делу. Они обвиняют Google в намеренном снижении стоимости продаж приложения в своем интернет-магазине. Такая деятельность отрицательно сказывается на конкурентном рынке и может способствовать монополии гиганта.

Вице-президент Google Самир Самат заявил, что представленные обвинения необоснованны, и Android всегда позволял людям загружать приложения из нескольких магазинов приложений. Каждый магазин может определиться со своей бизнес-моделью и потребительскими характеристиками — это ни в коем случае не должно корректироваться сверху.

Ранее мы сообщали, что Google тестирует темный режим компьютерной поисковой системы.

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