Google тестирует темный режим компьютерной поисковой системы

Технологический гигант тестирует новую функцию в настольной версии поисковой системы. Темный режим может пригодиться при использовании браузера при работе в ночное время. Яркое изображение, излучаемое нашими компьютерными мониторами, не способствует комфорту глаз. Поэтому все чаще можно переводить сайты или приложения в так называемые темный режим, который тонизирует цвета и, таким образом, дает отдых нашему зрению. […]

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Технологический гигант тестирует новую функцию в настольной версии поисковой системы. Темный режим может пригодиться при использовании браузера при работе в ночное время.

Яркое изображение, излучаемое нашими компьютерными мониторами, не способствует комфорту глаз. Поэтому все чаще можно переводить сайты или приложения в так называемые темный режим, который тонизирует цвета и, таким образом, дает отдых нашему зрению.

Об этом пишет УРА-Информ.

Это то решение, которое Google в настоящее время тестирует в своей поисковой системе. В темном режиме страница поисковой системы меняет цвет фона и поля с результатами поиска на черный. В то же время страница выделяет и меняет цвет текста и ссылок, чтобы они лучше выделялись. Все остальное, а также функционал остались без изменений, поэтому не стоит опасаться, что у кого-то возникнут проблемы с использованием сайта.

Несомненно, это интересный вариант для людей, которые работают в плохо освещенных помещениях и ценят отсутствие яркого фона во время работы. Однако, учитывая, что эта функция все еще находится на стадии тестирования, трудно определить, когда она появится в общедоступной версии браузера.

Ранее мы сообщали, что Apple готовит конкурента для Google.