Спорт

Джошуа — Усик: где смотреть бой

Бой состоится 25 сентября поздно ночью

Время чтения: 45 Секунд

Уже завтра поздно вечером, 25 сентября, украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 KO) выйдет в ринг против британца Энтони Джошуа (24-1, 22 KO). Поединок станет главным зрелищем вечера бокса, организованного на стадионе команды Tottenham Hotspurs.

Первый поединок начнется около 20:00 по киевскому времени. В тоже время украинец и британец должны выйти в ринг около 00:00, пишет УРА-Информ.

В Украине трансляция будет доступна только на платформе МЕГОГО. Трансляцию необходимо покупать отдельно. Сейчас ее не абонент платформы может приобрести за 49 гривен. Завтра, 25 сентября, в день боя трансляция будет стоить 99 гривен. В тоже время для тех, у кого есть подписка Максимальная или Спорт, трансляция будет доступна за 29 гривен.

Для Джошуа это будет второй кряду перед собственной аудиторией. Усик на Британских островах будет боксировать уже в третий раз в своей профессиональной карьере.

Ранее бывший менеджер Кличко дал прогноз на бой Джошуа — Усик. Она ставит на британца.

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