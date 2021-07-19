Спорт

Шахтер узнал первого соперника в Лиге чемпионов: с кем сыграет вице-чемпион Украины

Горняки сыграют с представителем Бельгии

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Сегодня, 19 июля, состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Таким образом, стал известен первый соперник вице-чемпионов Украины донецкого «Шахтера» в еврокубках в новом сезоне.

По итогам жеребьевки стало известно, что донецкий клуб сыграет против «Генка», который в предыдущем розыгрыше чемпионата Бельгии стал вице-чемпионом страны. Первый поединок состоится в Бельгии третьего или четвертого августа, ответный — в Киеве 10 числа, пишет УРА-Информ.

Стоит отметить, что это будет первая встреча в истории между команды. Ранее команды между собой не играли.

В тоже время пять лет назад в октябре и ноябре украинский клуб провел встречи с «Гентом» в рамках группового этапа Лиги Европы. Дончане выиграли 5:0 дома и 5:3 на выезде.

В общей сложности «Шахтер» провел 12 матчей против бельгийских команд на официальном уровне. Одержано 6 побед, 4 ничьи и было 2 поражения.

Ранее мы сообщали, что «Шахтер» показали форму для игры в новом сезоне.

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