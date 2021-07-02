УЕФА заблокировала продажу билетов на матч Украина — Англия

Количество заблокированных или аннулированных билетов не сообщается

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение об аннулировании билетов британских фанатов на предстоящий матч Украина — Англия. Стоит отметить, что игра пройдет в Риме, а в Италии действуют строгие правила в отношении путешественников из Великобритании. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Twitter итальянской полиции.

«УЕФА из-за COVID-19 заблокировал продажу билетов до 21:00 1 июля тем, кто проезжал транзитом или находился в Великобритании в течение последних 14 дней, а также отменил билеты, проданные до 00:00 28 июня резидентам Великобритании», — говорится в сообщении.

Также стало известно, что данное решение было принято на фоне опасений о том, что британские болельщики могут все-таки поехать в Италию.

При этом, количество заблокированных или аннулированных билетов не сообщается.

Ранее сообщалось, что подопечные Петковича выбросили за борт французов, выиграв серию пенальти.