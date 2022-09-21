Кремль готов применить ядерное оружие против ВСУ: источник ОП раскрыл, под каким предлогом

Инсайдер из Офиса Президента сообщил о том, что представители Российской Федерации намерены действовать еще решительнее. Речь идет даже о применении оружия массового поражения в качестве исключительной меры.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», сославшийся на свой источник на Банковой, передает «УРА-Информ».

«Разведка МИ-6 передала в ОП данные касательно того, что Кремль в сознательной мере решил поднимать ставки касательно кейса референдумов на захваченных территориях в ряде областей Украины», – сказано в сообщении.

Затем было добавлено, что Кремль готов ввести регулярную армию. Кроме того, ВС РФ получили распоряжение о возможном применении тактического ядерного оружия, как только захваченные территории будут присоединены к России. Однако вся вышеупомянутая информация пока не подтверждается ни одним авторитетным источником.

Напомним, в США дали новый прогноз по войне в Украине на 2023 год: стало известно, чего ждать людям.