Путин дал важное обещание Макрону по Украине: что сказал президент РФ

Путин пообещал не предпринимать новых военный действий в отношении Украины

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Во время переговоров президента РФ Владимира Путина с главой Франции Эммануэлем Макроном первый дал обещание не предпринимать новых военный действий в отношении украинского государства. Об этом сообщила газета Financial Times, передает УРА-Информ.

Макрон сообщил, что глава Кремля Владимир Путин заверил его в готовности поговорить о деэскалации вооруженного конфликта в Украине.

«Французские официальные лица заявили, что Владимир Путин перешел к деэскалации украинского кризиса. Он пообещал не предпринимать никаких новых «военных инициатив» и согласился вывести тысячи российских военнослужащих из Беларуси после завершения запланированных учений», — сказано в сообщении издания.

Ранее сообщалось, что в Министерстве обороны Украины назвали один из наиболее вероятных сценариев провокации Российской Федерации на территории украинского государства.