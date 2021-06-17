Украина — Северная Македония: где смотреть матч

Матч начнется в 16:00 по Киеву

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Сегодня, 17 июня, состоятся очередные поединки группового этапа чемпионата Европы по футболу. Сборная Украины сыграет против команды Северной Македонии в очень важном поединке.

Подопечные Андрея Шевченко откроют программу игрового дня. В Бухаресте в 16:00 украинская сборная сыграет против македонцев, которые также, как и украинцы проиграли стартовый матч на Евро-2020. Для продолжения борьбы на турнире обеим командами необходимо выигрывать, пишет УРА-Информ.

Поединок в Украине можно будет увидеть на телеканале Украина и Футбол-1. В Албании встреча будет доступна на SuperSport 2 Digitalb, в Беларуси матч покажет Беларусь 5. В Болгарии игру покажут на BNT 3, а в Хорватии трансляция будет доступна на HRT 2.

ČT Sport покажет игру Украина – Северная Македония в Чехии, в Эстонии встречу покажет ETV 1, а в Германии — ZDF, MagentaTV, SRF zwei, в Латвии поединок можно будет увидеть на канале TV6 Latvia. В Польше эту игру покажут TVP Sport, TVP1, TVP 4K, а в Словении — HRT 2, ŠTV 1.

Также читайте превью к этому поединку.