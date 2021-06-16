Украина — Северная Македония: превью и онлайн трансляция

Матч начнется в 16:00 по Киеву

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Завтра, 17 июня, сборная Украины проведет второй свой поединок на чемпионате Европы по футболу. Подопечные Андрея Шевченко сыграют против команды Северной Македонии. И если в матче с Нидерландами у украинцев еще был шанс на то, чтобы оступиться, то сейчас уже некуда отступать. Украинской сборной необходимо побеждать своего соперника, чтобы продолжить борьбу за выход в плей-офф.

Форма команд

Сборная Украины в стартовом матче на чемпионате Европы показала себя не с лучший стороны. Да, подопечные Андрея Шевченко сумели вернуться в игру с 0:2, но большинство игрового времени на поле голландцы доминировали. Первый тайм закончился со счетом 0:0 только благодаря тому, что Бущан сделал три невероятных сэйва и оставил Украину в игре. Однако во втором тайме даже Бущан не сумел спасти, когда забивали голландцы. Невероятный гол Ярмоленко и усилия Яремчука подарили надежду украинской команде.

Украинцы били близки к тому, чтобы взять важное очко в Амстердаме, но серия ошибок в обороне привела к третьему голу голландцев. Ответить сборная Украины уже не сумела. В этом матче Украина показала, что у нее есть потенциал, и футболисты Шевченко могут ответить, даже на такой сильный удар, как два гола от Нидерландов, однако голландцы также вскрыли проблемы украинцев в защите и их нужно решать. Вполне вероятно, что тренерский штаб сборной пойдет на изменения в стартовом составе команды в защите и может даже в полузащите. Украине некуда отступать и необходимо брать три пункта в матче с Северной Македонией, которая считается главным аутсайдером группы.

С своей стороны, Северная Македония также начала турнир с поражения. «Красные львы» в поединке с Австрией до перерыва также играли вничью с командой Австрии и боролись с более сильным соперником. Горан Пандев подтолкивал своих партнеров по команде к борьбе за каждый свободный клочок травы. И только в конце матча защите не хватило должной концентрации, из-за чего Македония проиграла первую встречу в дебютном для себя чемпионате Европы со счетом 1:3.

Перед турниром специалисты не давали игрокам Ангеловски шансов на выход с группы, но они футболисты Северной Македонии намерены показать себя с хорошей стороны, и, наверняка, матч Украина-Македония будет довольно жестким для украинской команды и явно непроходимым. Встреча на стадионе в Бухаресте будет очень интересной и напряженной.

Как играли ранее

Пока что обе команды встречались друг с другом четыре раза. Интересно, что до сих пор Украина не имела возможности сыграть против Северной Македонии на крупном турнире. Баланс очных поединков говорит в пользу желто-синих, которые в отборочных матчах к Евро-2016 дважды обыграли Red Lions, сначала (1:0), а в матче-реванше победили со счетом 2:0. Перед этим команды дважды встречались в товарищеских встречах. В 2003 Украина и тогда еще просто Македония голов не забили, а годом спустя украинцы выиграли 1:0.

Кадровая ситуация

Зубков вряд ли появится в четверг, так как на 13-й минуте матча с Нидерландами ему пришлось покинуть поле из-за травмы. Его участие в матче с Северной Ирландией под вопросом. Также под вопросом выход на поле Цыганкова, который уже тренируется на полную, но непонятно, в какой он форме.

В тоже тренерский штаб сборной Македонии может рассчитывать на всех футболистов в заявке.

Предварительные составы

Украина: Бущан — Миколенко, Матвиенко, Забарный, Тымчик, Цыганков, Сидорчук, Малиновский, Ярмоленко, Зинченко, Яремчук.

Северная Македония: Димитриевски — Ристовски, Велковски, Муслиу, Алиоски, Эльмас, Адеми, Бардхи, Николов, Трайковски, Пандев.

Арбитры

Главный арбитр — Фернандо Андрес Рапаллини (Аргентина).

Помощники арбитра — Хуан Пабло Белатти и Диего Йамил Бонфа (Оба из Аргентины).

Четвертый арбитр — Слава Винчич (Словения).

Арбитр системы VAR — Алехандро Эрнандес (Испания).

Ассистенты арбитра VAR — Хосе Мария Санчес (Испания) и Филиппо Мели (Италия).

Третий ассистент арбитра VAR — Хуан Мартинес Мунуера (Испания)

Мнение БК Париматч

Победа Украины – 1.68

Ничья – 3.70

Победа Северной Македонии – 6.70

Трансляция

В прямом эфире встречу можно будет увидеть на Live TV, Rojadirecta та ТРК Україна