ЕВРО-2020: превью четвертого дня, онлайн трансляция

Шотландия – Чехия, Польша – Словакия и Испания — Швеция

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В понедельник, 14 июня, чемпионат Европы по футболу продлится тремя поединками. Шотландия сыграет с Чехией, Польша встретится со Словакией, а Испания будет противостоять Швеции.

Шотландия – Чехия

Путь «The Tartan Army» к финальной части чемпионата Старого континента пролегал через стыковые матчи. В «нормальной» квалификации они заняли лишь 3-е место в группе (15 очков уступили бельгийцам и 9 — россиянам). В плей-офф шотландцы оказались лучше сначала Израиля, а затем Сербии. После неожиданного выхода в финальную часть чемпионата Европы подопечные Стива Кларка продолжили победную серию в Лиге наций. Они проиграли борьбу за выход в Дивизион А … чехам с разницей в два очка. Также команда неплохо стартовала в отборочном цикле ЧМ-2022, где набрала пять очков в трех матчах против Австрии, Израиля и Фарерских островов.

Чехи, в свою очередь, в отборочных к ЕВРО-2020 оказались хуже только Англии. В качестве утешения они были единственной командой, которая смогла обыграть ее в той квалификации. Как уже упоминалось, чехи также вышли в Дивизион А в Лиге Наций. Также они неплохо начали борьбу за путевку на ЧМ-2022 в Катаре, набрав четыре очка в трех матчах, проиграв Уэльсу, сыграв вничью с Бельгией и разгромив Эстонию.

История противостояний

Встреча, которая состоится 14 июня, станет 20-й игрой обеих команд в истории (в том числе с учетом соперничества между Шотландией и Чехословакией). Баланс игр пока почти ничейный, потому что шотландцы выиграли в девяти матчах, а чехи — в восьми.

Последние поединки прошли совсем недавно, в сентябре-октябре прошлого года. Обе команды попали в одну группу Лиги Наций. В этих поединках шотландцы оказались лучше, выиграв сначала 2:1 в Оломоуце, а затем 1:0 в Глазго.

Предварительные составы

Шотландия: Маршалл; Хендри, Хенли, Тирни; О’Доннелл, Мактоминей, Макгрегор, Макгинн, Робертсон; Дайкс, Адамс

Чехия: Вацлик; Цоуфал, Челустка, Калас﻿, Боржил; Соучек; Крал; Масопуст, Дарида, Янкто; Шик

Мнение БК Париматч

Победа Шотландии – 2.95

Ничья – 3.00

Победа Чехии – 2.80

Польша – Словакия

2021 год начался для польской команды со смены тренера — Ежи Бженчека сменил Пауло Соуза. После мартовских матчей отбора польские болельщики могут быть недовольны — команда выиграла только с Андоррой 3:0, с Венгрией сыграла вничью 3: 3, а с Англией проиграла 1:2. Пока отрицательных сторон больше, чем положительных, хотя это только начало работы португальского тренера с командой. Перед стартом ЕВРО-2020 поляки в товарищеских матчах сыграли вничью с Россией (1:1) и Исландией (2:2).

С другой стороны, противники поляков также показывают не самый лучший футбол. В рамках отбора Словакия сыграла вничью с Кипром (0:0) и Мальтой (2:2). После этого словаки неожиданно обыграли Россию (2:1). Перед стартом ЕВРО команда также сыграла дважды вничью – с Болгарией (1:1) и Австрией (0:0).

История противостояний

Матч на Евро-2020 станет девятой игрой обеих команд в истории. Польская команда выиграла всего три матча и вынуждена была признать превосходство соперников в четырех противостояниях. В последний раз обе команды имели возможность сразиться друг с другом 15 ноября 2013 года во Вроцлаве, когда победу одержали гости со счетом 0:2.

Предварительные составы

Польша: Щенсны; Пентковски, Глик, Беднарек, Берешиньски; Крыховяк, Клих, Зелиньски, Пухач; Южвяк, Левандовски.

Словакия: Дубравка; Пекарик, Шатка, Шкриниар, Губочан; Куцка, Громада; Гамшик, Дуда, Мак; Боженик.

Мнение БК Париматч

Победа Польши – 1.84

Ничья – 3.30

Победа Словакии – 5.50

Испания — Швеция

«La Furia Roja» ждет международного успеха девять лет, ведь последующие турниры в исполнении команды закончились провалом. Тем не менее, сборная Испании захочет доказать, что по-прежнему является одной из сильнейших сборных на европейской арене. Подопечные Луиса Энрике хорошо выступили в мартовских матчах, но без каких-либо эйфории. Команда обыграла Косово 3:1 и Грузию 2: 1, но сыграла вничью с Грецией (1:1). Интересно, что в каждом матче испанцы забивали голы, но и каждый раз пропускали. В товарищеском матче с Португалией (0:0) серия перервалась, но надежность обороны испанцев под знаком вопроса.

В свою очередь шведы подходят к матчу с Испанией в весьма неплохой форме. Команда покинула Дивизион А Лиги Наций после того, как стала последней в квартете с Хорватией, Португалией и Францией. В стартовых матчах отбора у шведов были проходимые соперники – Косово (3:0) и Грузия (1:0). Также Швеция выиграла три товарищеских матча перед ЕВРО – Эстония (1:0), Финляндия (2:0) и Армения (3:1).

История противостояний

Обе команды имели возможность встретиться друг с другом 15 раз. Испания выиграла семь раз, а шведы трижды наслаждались поражением своего соперника с Пиренейского полуострова. Интересно, что обе команды соревновались друг с другом в рамках отборочных матчей Евро-2020. В первом матче, сыгранном на Сантьяго Бернабеу в Мадриде, испанцы выиграли со счетом 3:0. Второй поединок обеих команд прошел 15 октября прошлого года в Стокгольме и завершился испанцев ничьей 1:1.

Предварительные стартовые составы

Испания: Унай Симон; Аспиликуэта, Ляпорт, Пау Торрес, Альба; Льоренте, Родри, Педри; Жерар Морено, Мората, Ферран Торрес.

Швеция: Ульсен; Лустиг, Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон; С. Ларссон, Экдаль, Ульссон, Форсберг; Исак, Берг

Мнение БК Париматч

Победа Испании – 1.47

Ничья – 4.30

Победа Швеции – 9.10

Трансляция матчей игрового дня

В прямом эфире встречу можно будет увидеть на Live TV, Rojadirecta та ТРК Україна