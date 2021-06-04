Шевченко прокомментировал победу над Северной Ирландией

Украина победила своего соперника со счетом 1:0

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу над командой Северной Ирландии в товарищеском матче перед чемпионатом Европы, который стартует 11 июня.

Украинская сборная сумела перервать серию неудач и одержала первую победу за последние семь матчей, а также вторую в последних 12 встречах. Украина выиграла 1:0, а победу принес единственный гол Зубкова. Андрей Шевченко отметил несколько важных моментов встречи, пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу УАФ.

«Информация о физическом состоянии была положительной. Да, команда немного устала, но она отрабатывает до конца. Не хватает свежести в реализации. Сегодня мы немного опустили крайних защитников, они не так часто подключались к атакам», — заявил тренер.

Он добавил, что в следующем товарищеском матче против Кипра, в понедельник, в защите могут выйти совсем другие исполнители.

Также тренер рассказал, почему сделал только четыре замены.

«Потому что я пришел к выводу, что сегодня этого будет достаточно», – сказал Шевченко.

Напомним, что ранее Шевченко опубликовал окончательную заявку на Евро-2020.