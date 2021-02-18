Динамо — Брюгге: где смотреть матч

Встреча начнется в 17:00 по Киеву

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Сегодня, 18 февраля, киевское «Динамо» сыграет первый поединок 1/16 финала Лиги Европы против бельгийского «Брюгге». Встреча пройдет на НСК «Олимпийский».

Поединок должен был начаться в 19:55 по киевскому времени, но в итоге делегат матча, а также представители команд решили его перенести на 17:00 из-за погодных условий в Киеве. Вечером в столице Украины ожидается температуре ниже 15 градусов мороза, при таких условиях одна из сторон может попросить перенести поединок, пишет УРА-Информ.

В Украине в прямом эфире поединок покажет телеканал Футбол-1. В тоже время также трансляция будет доступна на Volia Football 1, который транслируется в сети Volia и на платформе Мегого.

В Российской Федерации поединок можно будет увидеть на канале Матч ТВ. В Польше будет доступна трансляция на телеканале Polsat Sport Premium 2. В Германии матч покажут на Blue Sport и платформе DAZN. Во Франции матч «Динамо» — «Брюгге» покажет RMC Sport en direct, а в Бельгии — Tipik, Canvas, Sporza Live и Ketnet. Также трансляция будет доступна в Нидерландах на ESPN 4 Netherlands, Ketnet, Canvas и Watch ESPN Netherlands.

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